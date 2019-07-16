Нью-Йорк, США, , 13:25 — REGNUM

Писатель Джордж Мартин заявил, что он рад закончить книжный цикл «Песнь льда и пламени» без давления со стороны телекомпании HBO. Интервью с автором фэнтези-серии, известной также как «Игра престолов», опубликовал портал Entertainment Weekly 15 июля.

Мартин отметил, что книжные редакторы и сценаристы сериала «Игра престолов» регулярно торопили его с выпуском финальной части сказочной истории, которая до сих пор не закончена. Особенно сильно давление чувствовалось несколько лет назад: очередной сезон сериала должен был выйти весной, и писателя постоянно просили ускориться в работе, чтобы он выпустил книгу зимой. Теперь, после окончания «Игры престолов», Мартин ощущает творческую свободу в полной мере, и хочет закончить «Игру престолов» так, чтобы роман был настолько хорошим, насколько это возможно.

Джордж Мартин, писатель «Больше нет гонки. Шоу закончилось. Я пишу книгу. И это будет завершено тогда, когда это будет завершено».

Джордж Мартин также добавил, что разнообразные теории фанатов о вариантах завершения книжной саги мешают ему сосредоточиться на работе. Он пояснил: кто-то из читателей уже догадался о линии развития сюжета, но писатель не будет менять её даже несмотря на то, что у него появляется такое желание. Из-за этого Мартин старается не читать фанатские сайты.

«Песнь льда и пламени» — серия романов в жанре исторического фэнтези, раскрывающая историю вымышленного мира, населенного рыцарями, драконами и загадочными существами. Цикл был начат в 1996 году и еще не завершен: ожидается выход двух заключительных книг. По мотивам романов в 2011 году был выпущен сериал «Игра престолов» от HBO, который завершился после восьми сезонов в мае 2019 года.

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