Лос-Анджелес, США, , 12:36 — REGNUM

Названа дата премьеры фильма «DOOM: Аннигиляция» (DOOM: Annihilation), который станет второй по счету экранизацией культовой видеоигры. Об этом 15 июля сообщила официальная Twitter-страница проекта.

Поклонники франшизы смогут посмотреть картину 1 октября 2019 года. Стоит отметить, что фильм выйдет сразу на DVD-носителях, премьеры в кинотеатрах не будет.

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Согласно синопсису, группа солдат, принявших сигнал бедствия с колонии на Фобосе (одна из двух лун Марса), отправится на место с целью выяснить, что там произошло. В качестве режиссера картины выступил Тони Гиглио («Обитель зла 4: Жизнь после смерти», «Хаос»).

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