Москва, , 12:17 — REGNUM

К 90-летию со дня рождения Василия Шукшина в Москве пройдут бесплатные показы его фильмов. Об этом 16 июля сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Поклонники творчества культового кинематографиста и писателя смогут увидеть такие фильмы с его участием, как «Мишка, Серега и я», «Печки-лавочки», «Аленка», «Странные люди», «Простая история» и другие. Показы пройдут в сети городских кинотеатров «Москино» с 25 по 28 июля 2019 года, всего в программу вошло девять картин.

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Напомним, Василий Шукшин родился 25 июля 1929 года в селе Стростки Бийского района Сибирского края (впоследствии Алтайский край). Свой первый короткометражный фильм «Из Лебяжьего сообщают» Шукшин выпустил в 1960 году, а премьера его первой полнометражной ленты «Живёт такой парень» состоялась в 1964 году.

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