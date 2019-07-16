Нижний Новгород, , 11:27 — REGNUM

В Нижнем Новгороде стартовала выдача бесплатных билетов на кинопоказы в рамках фестиваля «Горький Fest». Об этом заявил глава городского департамента культуры Роман Беагон, сообщили ИА REGNUM в администрации.

По его словам, билеты можно получить в кассах кинотеатров «Орленок», «Смена», «Буревестник», «Рекорд», «Зарница». Электронная продажа билетов на конкурсные показы фильмов открыта на портале Ticketland.ru, здесь стоимость билетов составляет 1 рубль.

При этом в рамках фестиваля можно посетить кинопоказы на Нижне-Волжской набережной, для просмотра художественных фильмов на этой площадке билеты не потребуются.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, III Фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля.

В рамках фестиваля будет задействован построенный к чемпионату мира стадион «Нижний Новгород» — здесь состоится масштабное шоу актера театра и кино Александра Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Это многогранный спектакль-импровизация о любовном треугольнике с участием Ирины Старшенбаум и использованием музыки инди-группы Ocean Jet.

Мероприятия фестиваля также будут проходит на 30 площадках в Нижнем Новгороде.

В программу фестиваля вошли конкурс новинок российского кино, панорама лучших российских и зарубежных картин, мастер-классы, творческие встречи, театральные постановки, концерты, литературные вечера, кампусы, образовательная и деловая программы, специальные события, круглые столы, дискуссионные клубы, благотворительные акции, выставки, экскурсии.