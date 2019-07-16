Москва, , 11:13 — REGNUM

Известный театральный режиссер и драматург Николай Коляда и кинорежиссер Вадим Абдрашитов вошли в состав совета при комитете по культуре Государственной думы. Об этом сообщила глава комитета Елена Ямпольская. Она предпринимает заметные усилия для того, чтобы сделать состав совещательного органа максимально представительным и разнообразным как с политической, так и художественной точек зрения. Так, в Общественный совет уже вошли лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер Карен Шахназаров, музыкант и композитор Андрей Макаревич и другие деятели современной культуры.