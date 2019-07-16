Нью-Йорк, США, , 11:32 — REGNUM

В сериале «13 причин почему» от Netflix удалили финальную сцену самоубийства главной героини. О своем решении представители потоковой платформы рассказали в интервью изданию The Hollywood Reporter 15 июля.

В середине первого сезона шоу главная героиня, подросток Ханна Бейкер (Кэтрин Лэнгфорд) сначала смотрит на себя в зеркало, а после зрителям показывают сцену самоубийства школьницы в подробностях. Действие длится три минуты и заканчивается тем, что родители находят бездыханное тело девушки. Теперь Netflix переснял этот эпизод: Ханна смотрит на себя в зеркало и в следующей сцене зрители видят ее уже мертвой. Предыдущий вариант серии был удален с платформы, и представители Netflix будут строго следить за попытками вернуть ее в интернет-пространство.

Шоураннер сериала Брайан Йорки пояснил, что решение изменить сцену спустя два года после выпуска эпизода было принято из-за обеспокоенности доктора Кристин Мутье из Американского фонда по предотвращению самоубийства. Другие здравоохранительные организации также ранее высказывали опасения по поводу детальной сцены подросткового самоубийства в сериале. По словам Йорки, главная цель шоу — дать зрителям, в особенности подросткам, почувствовать себя услышанными, понятыми, и объяснить им, что главное — это поддержка близких и забота о себе и других в трудную минуту.

Сериал «13 причин почему» вышел в 2017 году на потоковой платформе Netflix. В течение двух сезонов рассказывается история школьницы Ханны Бейкер, которая закончила жизнь самоубийством и отправила своему другу аудиокассеты с объяснениями причин своего поступка. Третий сезон шоу выйдет в октябре 2019 года.

Ранее австрийские ученые исследовали сериал и его зрителей, выясняя, влияет ли просмотр шоу на поведение подростков. Оказалось, что в течение трех месяцев после выхода первого эпизода «13 причин почему» количество случаев самоубийств среди молодых девушек увеличилось на 12%.

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