Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM

16 июля в Государственном мемориальном музее имени А.В. Суворова в Санкт-Петербурге открывается выставка «Князь Италийский», посвященная 220-летию со дня начала Итальянского похода великого полководца князя Александра Васильевича Суворова. Об этом сообщает «Российская газета». В экспозиции будет представлена живопись и графика, работы художников-баталистов, подлинное оружие конце XVIII века. Портреты военачальников представал Эрмитаж из свое Военной галереи. Внимание любителей военной истории привлечет картина Николая Шабунина «А.В. Суворов в Кончанском беседует с крестьянами», написанная в 1901 году.

Выставка будет работать в музее до 8 сентября.

Итальянский поход Суворова — боевые действия русско-австрийской армии во главе с А.В. Суворовым против французских войск в северной Италии в апреле — августе 1799 г.