Нью-Йорк, США, , 10:52 — REGNUM

В новом выпуске комиксов Marvel по вселенной «Звездных войн» у принцессы Леи появился бывший парень. О содержании графического романа сообщило издание ComicBook 15 июля.

Комикс вышел под номером 68, он является частью сюжетной арки, которая хронологически разместилась между киноэпизодами «Звездных войн» «Новая надежда» и «Империя наносит ответный удар». По сюжету после уничтожения мощнейшего оружия Империи — Звезды Смерти, участники Альянса повстанцев вынуждены скрываться от имперских солдат.

Контрабандист Хан Соло и принцесса Лея Органа пытаются привлечь внимание врагов к себе, чтобы дать повстанцам время сбежать подальше. На последних страницах комикса появляется загадочная фигура, уверенно владеющая боевыми техниками. Выясняется, что это Дар Чемпион — мужчина, считающий себя бывшим парнем принцессы Леи.

Синопсис к комиксам дополняет историю: пока Хан Соло и Лея пытаются разобраться с новым персонажем, Дарт Вейдер отправляет поисковые зонды за Люком Скайуокером. Тот скрывается в бегах и находит себе нового учителя, в то время как пришелец Чубакка и дроид С-3РО находят тайную цивилизацию дроидов и пытаются отвлечь поисковые зонды от своего друга.

Девятый эпизод кинофраншизы «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет 19 декабря 2019 года. Новый фильм завершит третью трилогию саги.

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