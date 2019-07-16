Бостон, США, , 09:46 — REGNUM

С 15 по 19 июля в Бостонском университете в США будет проходить XVII Симпозиум Международного Общества Достоевского. Основной темой научного собрания станет — 150-летие первой публикации романа «Идиот». Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры России.

Ведущие специалисты из многих стран поделятся последними исследованиями творчества великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Среди докладов — «Идиот» при жизни Достоевского и 150 лет спустя», «Достоевский и информационные технологии (Digital Dostoevsky), «Поздний Достоевский и «Житие великого грешника», «Достоевский и Запад» и многие другие.

В работе симпозиума принимают участие такие видные ученые из России, как президент Международного общества Достоевского Владимир Захаров, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин, президент Российского общества Достоевского Борис Тихомиров, директор «Музей-квартира Ф. М. Достоевского» Павел Фокин и другие.

Во время конференции будет открыта выставка иллюстраций «Роман «Идиот» Ф. М. Достоевского глазами художников».