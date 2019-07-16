Санкт-Петербург, , 09:18 — REGNUM

15 июля агентство REGNUM сообщило о заявлении известного режиссера Александра Сокурова, связанного с вынужденным закрытием некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации». Уже вечером того же дня, 15 июля, многие организации, участвовавшие ранее в работе фонда, отреагировали на решение известного мастера. Министерство культуры опровергло причастность к закрытию фонда Сокурова, подчеркнув при этом, что само ведомство приветствует создание и деятельность подобных организаций. Просто с 2017 года, по словам представителя министерства, фонд не подавал заявки на питчинги. А до этого ведомство выделили по 25 миллионов рублей на производство фильмов «Софичка» Киры Коваленко и «Глубокие реки» Владимира Битокова.

Директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, напротив, предложил «Примеру интонации» всестороннюю помощь. Он напомнил, что кинокомпания участвовала в создании «Софичка» Киры Коваленко, «Теснота» Кантемира Балагова, «Глубокие Реки» Владимира Битокова и «Мальчик Русский» Александра Золотухина.

Следует заметить, что все картины не только были отмечены критиками, но успели получить награды престижных фестивалей.