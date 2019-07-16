Витебск, Белоруссия, , 08:56 — REGNUM

Казахский певец Адильхан Макин завоевал Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни на XXVIII Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Он победил за явным преимуществом многочисленных «соперников»: жюри под председательством Тамары Гвердцители присудило вокалисту их Казахстана 178 баллов из 180 возможных. Первой премии удостоился Георгий Путкарадзе из Грузии, второй — белорусский певец Иван Здонюк и Илай из Израиля. Всем лауреатам будут вручены также денежные премии.