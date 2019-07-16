Лос-Анджелес, США, , 08:27 — REGNUM

Актриса Эмма Cтоун может сняться в новом фильме режиссера Дэмьена Шазелла «Вавилон» (Babylon). Об этом 15 июля сообщил журнал Variety.

Сейчас актриса ведет переговоры с продюсерами будущей картины, производством которой будут заниматься компании Paramount and Lionsgate. Сюжет фильма расскажет зрителям о Голливуде периода 20-х годов XX века. Отмечается, что Дэмьен Шазелл хочет снимать в своей новой картине актеров топового уровня.

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Киноманы знают Дэмьена Шазелла по работе над фильмом «Ла-Ла Ленд», который вышел на экраны в 2016 году. Эмма Стоун исполнила в нем одну из главных ролей. При бюджете $30 млн картина собрала в мировом прокате более $446 млн.

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