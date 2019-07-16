Москва, , 07:37 — REGNUM

В Москве на 94 году ушел из жизни известный художник-постановщик Стален Волков. Об этом 15 июля сообщил официальный сайт Союза кинематографистов РФ.

Волков умер 13 июля 2019 года. Церемония прощания с ним состоится 18 июля в 12:00 по московскому времени в морге ЦКБ Центральной клинической больницы.

Известный кинематографист родился в 7 сентября 1925 года в Харькове. Он является участником Великой Отечественной войны, на фронт художник ушел в 1942 году, когда ему было 17 лет. Стоит отметить, что День Победы он встретил в здании рейхстага.

В 1992 году Волков получил звание народного художника РФ. Его картины сегодня можно увидеть в вестибюле киностудии «Мосфильм». После того, как кинематографист отошел от производства кинокартин, он преподавал историю искусств в Гуманитарном институте.

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С художественного факультета ВГИК Волков выпустился в 1954 году. Он работал над созданием таких картин, как «Идиот», «Белые ночи», «Братья Карамазовы», «Живые и мертвые», «Крик дельфина» и других. За свою творческую картину художник-постановщик выпустил 25 фильмов.

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