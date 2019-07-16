Ереван, , 00:09 — REGNUM

Известный армянский мультипликатор Давид Саакянц по собственному желанию покинул Союз кинематографистов Армении из-за присуждения приза «Серебряный абрикос» фильму о трансгендере, сообщает Новости-Армения.

Постер фильма «Пленник общественности» gaiff.am

«Сегодня подал заявление от двух Саакянцев — себя и Л. Саакянц (которая состояла в союзе более 30 лет) о выходе из СК Армении. Считаю невозможным и оскорбительным пребывание в союзе, под председательством а. хачатряна! Желаю дальнейшего гниения «золотому абрикосу», — написал он на своей странице в Facebook. (Орфография и пунктуация автора сохраняются — ИА REGNUM ).

Мультипликатор также опубликовал фотографию заявления об уходе.

«Требую исключить нас из Союза кинематографистов Армении в связи с несогласием политики, проводимой её председателем, который также является президентом фестиваля «Золотой абрикос», в рамках которого 14.07.2019 году был вручен приз «Серебряный абрикос» возмутительному и беспрецедентному фильму, рассказывающему о жизни трансгендера», — отмечается в заявлении.

13 июля состоялось закрытие XVI международного кинофестиваля «Золотой абрикос», в рамках которого прошла церемония вручения призов.

В номинации «Международное полнометражное кино» жюри отдало главный приз «Золотой абрикос» фильму Ричарда Билингейма «Рей и Лиз» (Великобритания). Картина россиянина Кантемира Балагова «Дылда» стала обладателем «Серебряного абрикоса».

Главный приз кинофестиваля в конкурсной программе короткометражных фильмов достался картине Марзие Риахи «Уроки вождения» (Иран). «Серебряный абрикос» жюри присудило ленте о трансгендере Рати Цителадзе «Пленник общественности» (Грузия).

XVI Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» прошел в армянской столице 7−14 июля.