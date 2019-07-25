25 июля 2019 | Время чтения 8 мин

За время, оставшееся до школы, успеем морально подготовиться и подготовить детей к тому, что всё не так страшно (и даже весело), предугадаем кое-какие ситуации, подстелим соломки, да и просто станем волноваться не слишком, а умеренно. Вот несколько книг, которые нам в этом помогут.

Елена Соковенина, , 09:26 — REGNUM

Лето достигло пика, и уже появились первые грустные школьники, вспомнившие, что не за горами учебный год. Перед родителями будущих первоклассников прямо-таки разверзлись скрытые смыслы выражения «все дети разные». А вдруг моего ребёнка будут обижать? А если он обидится непонятно на что и никто ничего ему не докажет? А если он сам, наконец, обидит кого-нибудь?

Иван Шилов © ИА REGNUM

Спокойно, ещё половина лета. За это время успеем морально подготовиться и подготовить детей к тому, что всё не так страшно (и даже весело), предугадаем кое-какие ситуации, подстелим соломки, да и просто станем волноваться не слишком, а умеренно.

А чтобы всё наверняка удалось — вот несколько книг, которые полезно прочесть перед учебным годом школьникам и их родителям

Фрида Нильсон. Хедвиг наконец-то идёт в школу

Фрида Нильсон. Хедвиг наконец-то идёт в школу

Маленькая героиня Фриды Нильсон не просто рада, что наконец-то идёт в школу. Это шанс найти друзей — ведь домик её семьи стоит в такой глуши, что и поговорить не с кем. Здесь интересно раскрыта тема непохожести: Хедвиг готова принять правила школьной жизни, делать всё, как надо, быть самой-самой послушной и правильной… только годы одиночества не оставили ей таких шансов. Во-первых, оно, хочешь не хочешь, делает взрослее: дети, выросшие без компании сверстников, привыкают сами распоряжаться своей жизнью. Во-вторых, когда живёшь среди вечно занятых взрослых, действуешь быстро. Ну, а в-третьих, Хедвиг и сама по себе быстра, как тунгусский метеорит. В смысле — импульсивна. Вот она делает экспресс-выводы о курносой соседке по парте: какая противная! (Что в этот момент думает курносая соседка, внезапно заполучившая Хедвиг, остаётся только представлять). И не проходит пяти минут, как девочки становятся лучшими подругами.

А чего стоит случай с новой учительницей и лыжной экскурсией! Но, между прочим, не одна Хедвиг склонна к поспешным выводам. Ряд таких эпизодов как раз и заставляет задуматься: так ли уж всегда нужно решать сразу?

Ещё одно свойство Хедвиг — изобретательность. До непредсказуемости. То ли тоже свойство тех, кто много лет был вынужден развлекать себя сам, то ли так уж вышло — но предугадать действия Хедвиг невозможно. Игра в коня, церковные занятия, где учительница вынуждена спасаться бегством, апокалипсис, постигший обувной магазин…

Которого, кстати, никто не заметил. Ладно, почти никто. О, эти драмы первоклассников — каждый раз у них конец света! Хотя на самом деле эти занятные истории будут со смехом вспоминать. И даже скоро: во втором классе!

Кстати, скоро мы встретимся уже с Хедвиг-второклассницей — у книги выходит продолжение. Кто там уже решил «потом»? Не спешите с выводами: для тех, кто волнуется в ожидании перемен, нет ничего страшнее неизвестности. И это, кстати, относится не только к этой книге: книги о ближайшем (и даже не только) будущем ребёнка — большое подспорье и ему самому, и родителям.

6+

Самокат

Мони Нильсон. Цацики идёт в школу

Мони Нильсон. Цацики идёт в школу

Герой этой книги получил своё имя от маминого любимого соуса (причём дважды: он Цацики-Цацики). Да, это намёк на возмутителей спокойствия: Цацики, который тоже пошёл в первый класс, просто-напросто не знает, что не свободен в своих действиях и даже чувствах. Ему не сообщили. У них с Мамашей не так! И да, он называет маму Мамашей.

То, что выглядит, как смешная, хулиганская книга, на самом деле — весьма серьёзный разговор. В первую очередь со взрослыми. Если в «Хедвиг» торопливые выводы делает маленькая героиня, то здесь эта же черта у большинства взрослых. А ведь ни один ребёнок не вляпывается в историю по злому умыслу. Не планирует никого обидеть или причинить боль. Обычно всё самое скандальное происходит или из любопытства, или по незнанию, и чуть ли не чаще — по неправильно понятым объяснениями взрослых. Ну, если у них какие-то свои правила игры!

С героем, надо думать, всё ясно. Слишком непосредственный, слишком любопытный, слишком гордый в своём осознании свободы, которую никто не имеет права отнимать. А вот его мама — дело другое. Через эскцентричный образ рыжеволосой солистки рок-группы проступает как раз человек ответственный, и смелый, и по-настоящему взрослый. Многие ли из нас найдут в себе силы не торопиться обвинять ребёнка, которого ругают в школе? И сначала разобраться, а потом встать на его сторону, потому что он прав? Многим ли достанет мужества пойти против остальных взрослых — даже если случай скандальный, — и спокойно выслушать обвиняемого? А принять своё решение, а не чужое?

Нет, это очень серьёзно. Хотя книга написана ужасно смешно.

6+

Самокат

Крис Колфер. Удар молнии. Дневник Карсона Филипса

Крис Колфер. Удар молнии. Дневник Карсона Филипса

Кто знает, чего хочет, и искренне считает окружающих кретинами, поймёт Карсона Филипса до глубины души. Умник, циник и будущий выпускник школы из провинциального Кловера мечтает стать журналистом и не строит особых иллюзий по поводу студенческой жизни: принимает, как есть. Готов к свершениям. Но ведь до окончания школы ещё почти целый год! Муки личного ада усугубляются необходимостью оживить труп школьной газеты — и включить в процесс одноклассничков.

Карсон Филипс был многократно порицаем за желание уехать из родного города. За желание жить другой жизнью. Таких ведь очень не любят те, кого всё устраивает, а их большинство. Сам Карсон очень вряд ли бы оценил историю своей жизни как сахарно-слезоточивую утешалочку в стиле «надо уметь видеть хорошее во всём», но всё же — надо. Хотя бы потому, что это хорошее есть.

Ах да: если думать не только о себе, есть шанс стать счастливым вообще где угодно. Друзья, которым вы нужны, очень способствуют.

12+

АСТ

Ребека Уна. Отключай

Ребека Уна. Отключай

Объяснить подросткам, что социальные сети — лишь одно из преломлений реальности, — дело такое непростое, что лучше не браться. Спор с подростком вообще приводит только к лишнему скандалу и порче здоровья. Но как быть, если перед взрослеющим человеком всё-таки нужно обрисовать перспективы? Предупредить, предостеречь?

Литовская писательница Ребека Уна в своей антиутопии «Отключай» описывает мир, в котором соцсети победили реальность.

Но надо сказать, что дело здесь не только в подростках и их любви к соцсетям.

Представьте себе дивный новый мир — без агрессии, насилия, страдания и боли. Мир, в котором никому в голову не придёт закричать от ярости или вздохнуть от тоски. В котором все тёмные стороны человека, наконец, сведены к минимуму. Нет, люди не превратились в андроидов — у них есть чувства. Но они там, где это безопасно и разрешено: в виртуальной реальности. Люди интенсивно общаются онлайн: ощущения, запахи, эмоции — всё перенесено в систему.

Так безопаснее. Так эффективнее. Так лучше для всех.

Не будем строить иллюзий: подростки будут спорить. И это, наверное, лучшее, что может дать эта повесть, — в Литве, кстати, её включили в школьную программу.

Думать, рассуждать, спорить вместе — именно то, ради чего пишутся антиутопии.

12+

Самокат

Лена Климова. Настоящая девчонка

Лена Климова. Настоящая девчонка

Справочник для девочек-подростков? Похоже, только здесь всё более развёрнуто. И нужно отметить, что и взрослым женщинам есть смысл прочитать эту книгу: тем, кто вырос в молчании на те темы, о которых «не принято говорить». И не только для того, чтобы ответить на вопросы дочери, что вот-вот перестанет быть ребёнком.

И дело тут не только в особенностях переходного возраста, устройстве тела и отношении к нему. И не только в сложной теме принятия женщины обществом. Разумеется, речь о правах и свободах, всё это неоспоримо, — но что конкретно имеется в виду? Лена Климова поясняет все общие места, на которых не принято акцентироваться: здоровые отношения с едой и косметикой, движение в радость, право на чувства и на свой жизненный путь. И, между прочим, те заблуждения о сексе, которые уже давным-давно пора сделать достоянием общества. А то, право, и смех и грех.

Каким бы странным это ни казалось, жизненный путь женщины имеет мало отношения к собственному счастью (хотя казалось бы), зато много — к бесконечным оправданиям. Вопрос ребром: перед кем и зачем мы оправдываемся?

И главное: как взрослеющей девочке научиться слушать, слышать, понимать саму себя, найти своё занятие и принимать свои решения, а не чужие.

Девочкам, становящимся девушками, их подругам, сёстрам и мамам.

Формальная маркировка 18+ выглядит как часть антиутопии, однако взрослым женщинам тоже есть смысл прочесть эту книгу. Особенно если они матери.

Самокат

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