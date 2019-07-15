Мурманск, , 18:36 — REGNUM

Ход работ по завершению реконструкции здания для Мурманского областного театра кукол в понедельник, 15 июля, проинспектировал временно исполняющий обязанности региона Андрей Чибис.

Напомним, это первый в РФ объект, реконструируемый в рамках национального проекта «Культура».

Театр кукол переедет в здание бывшего Дома офицеров на проспекте Ленина 27, где сейчас идёт масштабная перестройка. Такой переезд — давно назревшая необходимость: многие годы коллектив прославленного театра ютится на первом этаже областной научной библиотеки на площади всего в 750 кв. метров. Стеснённые условия не позволяют труппе широко применять современные технологические решения при постановке спектаклей. И это при том, что Мурманский областной театр кукол — уникальное учреждение, достояние культуры не только региона, но и всей страны. В нём трудились и трудятся замечательные артисты и художники, чей талант признан на международном уровне.

В бывшем Доме офицеров площади почти в пять раз больше. В частности, у театра появятся два зрительных зала — большой на 300 человек и малый на 60. Кроме того, летом артисты смогут давать представления на открытой сцене.

Стоимость контракта — около 280 млн рублей. Проектом, по которому работает подрядчик, предусмотрена перепланировка внутренних помещений с учетом современных требований к безопасности и доступности для маломобильных людей, комплекс отделочных работ, замена кровли, всех инженерных наружных и внутренних сетей, отделка фасада, а также благоустройство территории вокруг здания театра с созданием детской площадки и специальной зоны для спектаклей под открытым небом.

Сейчас подрядчик ведёт отделку по всему зданию. Строительные работы должны завершиться не позднее 10 октября, после чего в новом здании театра начнётся монтаж кресел для зрителей, звукового и светового оборудования. Соответствующие закупки уже объявлены."Очень хороший проект, объект получается очень красивый как снаружи, так и внутри. Сейчас мы ещё успели внести ряд корректировок по колористическим решениям. Теперь главное — сдать его вовремя, с надлежащим качеством, и, конечно, максимально использовать его для наших детей», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис по итогам знакомства с ходом работ.

В первых числах декабря театр кукол наконец-то сможет переехать в новое здание, а на 15 декабря уже запланирован первый спектакль на новой сцене.

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