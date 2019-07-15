Махачкала, , 17:46 — REGNUM

Дни народного творчества Дагестана пройдут во Франции с 18 июля по 19 августа в рамках международных фольклорных фестивалей. Республику представят национальные хореографические ансамбли, мастера унцукульской насечки и кайтагской вышивки, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе Дома народного творчества минкульта Дагестана.

В рамках культурного форума пройдут концерты, выставки изделий народных ремесел, шествия и другие мероприятия. Французские зрители и туристы смогут познакомиться с национальной хореографией, музыкой и образцами народных ремесел Дагестана, а также принять участие в мастер-классах по унцукульской насечке и кайтагской вышивке.

«Дни народного творчества во Франции направлены на интеграцию культуры Дагестана в международное культурное пространство, популяризацию многонациональной традиционной культуры Дагестана и России в целом. Этот проект станет праздником дружбы, популяризирующим культуру и традиции народов мира», — рассказали в республиканском Доме народного творчества.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 28 июня по 5 июля в Дагестане состоялся международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы». В городах и районах республики выступили творческие коллективы из семи зарубежных стран, регионов России, а также более 50 фольклорных коллективов Дагестана. В рамках фестиваля прошли концерты, цирковые выступления, театральные постановки, ярмарки-подворья народных мастеров и многое другое.