Ульяновск, , 17:19 — REGNUM

В Ульяновской области 22 некоммерческие организации получат поддержку из бюджета на реализацию проектов по гармонизации межнациональных отношений. Между ними распределено почти 7 млн рублей, на которые НКО реализуют проекты, ставшие победителями конкурса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе подвели итоги конкурса грантов для социально ориентированных общественных организаций. В 2019 году на поддержу проектов, призванных укрепить межнациональное и межконфессиональное единство, направлено почти 7 млн рублей. В результате конкурса поддержку получат 22 некоммерческие организации.

Наибольшую сумму, по 500 тыс. рублей, получат семь НКО. За счёт этих средств будут проведены областной фестиваль национальных культур «Территория мира и согласия», молодёжные казачьи игры «Волжский сполох», фестиваль народных культур жителей Поволжья «Венок дружбы», всероссийский конкурс исполнителей русской песни «Поющая Россия».

Во второй группе — десять проектов, сумма гранта не превышает 300 тыс. рублей. На эти средства будут проведены Дни татарской культуры и языка в Димитровграде, мордовский праздник «Вечкема» (Любовь) в честь создания музея «Быт, традиции и культура мордовского народа». Также будут организованы вечер памяти Муслима Магомаева «Ты моя мелодия», региональный конкурс исполнителей русской песни «Дети — голос Симбирска». Хуторское казачье общество «Хутор Архангельский» проведёт детский военно-патриотический лагерь «Казачий дозор».

Пять НКО, занявших третье место, получат по 100 тыс. рублей. На эти средства будут проведены конкурс блогов «Мой край», всероссийский фестиваль чувашского костюма «Нарспи» (посвящён 100-летию одноименной поэмы Константина Иванова), межрегиональный чемпионат Приволжского федерального округа по рубке шашкой. Также среди призеров — региональная узбекская общественная организация «Восток» с образовательным проектом для трудовых мигрантов «Шаги».

Отметим, что конкурс грантов проводится для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений. Также он направлен на распространение знаний о народах России, проживающих в Ульяновской области, формирование гражданского патриотизма, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей.