Сан-Рафел, , 21:17 — REGNUM

Будет выпущен комикс о жизни музыканта Дэвида Боуи. О публикации графического романа «Боуи: Звездная пыль, бластеры и лунные мечты» сообщило издание CBR 14 июля.

В качестве художников и писателей выступят Майкл Оллред и Стив Хортон, колористом станет Лора Оллред. Читателей познакомят с развитием музыкальной карьеры известного певца Дэвида Боуи. Издаст новинку компания Insight Comics. Том в твердом переплете будет состоять из 160 страниц.

По утверждению представителей издательства, Оллрейды и Хортон расскажут о хронике подъема карьеры Боуи: от времен, когда его еще никто не знал, до обретения всемирной славы. Роман начнется с предисловия писателя Нила Геймана («Песочный человек», «Благие знамения»). Комикс появится в продаже в январе 2020 года.

Издательство Insight Comics «При жизни Дэвид Боуи был одной из самых ярких икон современной поп-культуры, соблазняя поколения поклонников своей музыкой и персоной контркультуры»

В издательстве также отмечают, что после смерти Боуи культ его личности только усилился — и об этом феномене авторы комикса хотят рассказать публике.

Дэвид Боуи — британский рок-певец, музыкант, актер и художник. Его музыкальная карьера началась в 1962 году, а закончилась в 2016, когда он умер в возрасте 69 лет. При жизни он получил рыцарское звание и был награжден орденом Британской империи (от которого отказался), а также французским орденом Искусства и литературы.

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