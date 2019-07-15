Псков, , 15:30 — REGNUM

В Псковской области завершена государственная регистрация объединённого музея, в который вошли Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск». Как сообщается сегодня, 15 июля, на официальном сайте Псковского музея-заповедника, с 11 июля объединённый музей называется ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник».

«Началась работа по приданию новому музейному объединению федерального статуса», — отметили в музее.

Псковские власти считают, что объединение музеев позволит сохранить уникальность всех псковских исторических комплексов и музейных экспозиций, которые вошли в состав новой объединённой структуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о создании Псковского объединённого музея-заповедника было принято в августе 2018 года в ходе визита в Псковскую область министра культуры РФ Владимира Мединского.

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