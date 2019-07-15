Псков, 15 июля 2019, 15:30 — REGNUM
В Псковской области завершена государственная регистрация объединённого музея, в который вошли Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск». Как сообщается сегодня, 15 июля, на официальном сайте Псковского музея-заповедника, с 11 июля объединённый музей называется ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник».
«Началась работа по приданию новому музейному объединению федерального статуса», — отметили в музее.
Псковские власти считают, что объединение музеев позволит сохранить уникальность всех псковских исторических комплексов и музейных экспозиций, которые вошли в состав новой объединённой структуры.
Псковский музей-заповедник — один из старейших в России, он был открыт усилиями псковских краеведов в 1876 году. Фонды Псковского музея-заповедника в настоящее время составляют более 643,5 тыс. музейных предметов. В составе Псковского музея — 74 памятника федерального значения, а также пять филиалов, среди которых уникальные усадебные комплексы. Музей является хранителем Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с его уникальным ансамблем монументальной живописи XII века, имеющим мировое значение. Музей-заповедник «Изборск» основан в 1964 году, с 1970 года это филиал Псковского музея-заповедника.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о создании Псковского объединённого музея-заповедника было принято в августе 2018 года в ходе визита в Псковскую область министра культуры РФ Владимира Мединского.
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