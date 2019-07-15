Москва, , 12:50 — REGNUM

Основатель некоммерческого Фонд поддержки кино «Примет интонации» известный режиссер и педагог Александр Сокуров сообщил, что со следующего, 2020-ого, года, организация сворачивает свою деятельность. Причина проста — отсутствие необходимого финансирования. Мастер коротко рассказал об этом решении в рамках выступления на дискуссии на киношколе «Индустрия на «Стрелке».

Александр Сокуров (cc) Okras

Фонд был основан в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов. В совет вошли киновед Андрей Плахов, кинокритик Любовь Аркус, продюсер Андрей Сигле, основатель Contour Opera Артем Суслов.

Финансирование проходило в основном по линии Министерства культуры России, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, киностудии «Ленфильм, ряда общественных и частных фондов.

Как напоминает в комментариях к событию издание «Коммерсант», в декабре 2019 года петербургская полиция и ФСБ проводили проверку в фонде «Пример интонации» на предмет расходования выделенных комитетом по культуре Санкт-Петербургом бюджетных средств директором фонда Николаем Янкиным.