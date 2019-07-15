Москва, , 14:33 — REGNUM

Фильм «Человек-паук: вдали от дома» лидирует в российском прокате по результатам прошедших выходных. Кассовые сборы проекта составили 228 млн рублей, сообщает результаты предварительной статистики портал Kinobusiness 15 июля.

Стартовав 4 июля 2019 года, «Человек-паук» уже вторые выходные находится на первой строчке в рейтинге российских кассовых сборов. На второй строчке находится триллер режиссера Люка Бессона «Анна», но отрыв от лидера в списке — больше, чем вдвое: история о красивой женщине, являющейся смертоносной убийцей, собрала 100 млн рублей.

«Человек-паук» заработал в США уже 274 млн долларов: это близко к рекордной отметке первого фильма об этом супергерое. «Человек-паук» режиссера Сэма Рейми собрал в США в 2002 году 403 млн долларов. В мире кассовые сборы фильма «Человек-паук: вдали от дома» достигли отметки 847 млн долларов.

Ранее стало известно, что согласно договору между кинокомпаниями Sony Pictures и Marvel Studios, права на использование франшизы «Человек-паук» будут принадлежать обеим компаниям, а не только Sony, если фильм соберет миллиард долларов.

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"Человек-паук: вдали от дома» — фильм Джона Уоттса, являющийся заключительной частью третьей фазы киновселенной Marvel. Это прямое продолжение блокбастера «Мстители: Финал». По сюжету школьник Питер Паркер (Том Холланд) отправляется в на каникулы в Евросоюз, где перед ним встает выбор: жить обычной подростковой жизнью или заняться спасением человечества.

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