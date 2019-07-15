Кёльн, Германия, , 10:34 — REGNUM

Фильмов о супергерое Шазаме от Warner Bros. будет три. Параллельно в киновселенной будет развиваться история о его враге и суперзлодее Черном Адаме. Об этом рассказал исполнитель главной роли в фильме «Шазам!» Закари Ливай на конференции Comic Con в Кёльне (Германия), сообщил портал ComicBook 14 июля.

По словам Ливая, режиссеры фильмов DC не хотят устраивать появление антагониста Черного Адама (Дуэйн Джонсон) в продолжении кинокомикса. Сначала они планируют полноценно раскрыть личность Адама в отдельной ленте, поэтому герои столкнутся друг с другом только в третьей части «Шазама!».

Ранее продюсер будущего фильма «Черный Адам» Хирам Гарсия рассказал журналистам издания CinemaBlend, что очень доволен выбором режиссера проекта — им стал Жауме Кольет-Серра («Дитя тьмы», «Пассажир»). Гарсия считает, что «Черный Адам» должен понравиться фанатам комиксов DC.

«Видение режиссера насчет того, что мы хотим сделать с «Черным Адамом», фантастическое. Итак, эта сделка почти закрыта. Кольет-Серра готов к работе, и я думаю, что фанаты будут очень счастливы», — добавил продюсер.

О конкретных датах выхода фильма «Черный Адам» пока не сообщалось, но согласно прогнозам он должен быть выпущен весной 2020 года.

Черный Адам — злодей из комиксов DC. Его волшебные силы происходят из того же источника, что и у героя Шазама, и поэтому оба персонажа взаимосвязаны. Им предстоит сразиться в решающей битве, в процессе которой человечество либо сможет отстоять свою свободу, либо потеряет её.

Фильм «Шазам!» вышел на экраны в марте 2019 года. Он рассказывал о подростке Билли, который неожиданно становится носителем сверхспособностей и может превращаться во взрослого могучего мужчину, прокричав волшебное слово.

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