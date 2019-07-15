Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:20 — REGNUM

12 июля в Переславле-Залесском прошло выездное совещание управления Министерства культуры по ЦФО, на котором руководитель управления Николай Чернышёв предложил создать рабочую группу по вопросам сохранения культурного наследия Переславля-Залесского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Совещание в Переславле

Основным вопросом на совещании стало соблюдение требований Проекта охранных территорий памятников истории и культуры Переславля-Залесского, утвержденного решением Яроблисполкома от 17.02.1978 № 116. Речь идет о берегах Плещеева озера у Никитского монастыря — о многолетнем противостоянии собственников, выкупивших колхозные паи под комплексную застройку побережья, и градозащитников, которые требуют сохранения исторического ландшафта в первозданном виде. О ходе этой борьбы уже неоднократно писало ИА REGNUM.

На совещании присутствовали представители всех ведомств, задействованных в решении проблем сохранения культурного наследия Переславля-Залесского — департаментов культуры и охраны объектов культурного наследия Ярославской области, Института археологии РАН, Переславского музея-заповедника, ВООПИиК, Национального парка «Плещеево озеро», Межрегиональной общественной организации «Родина Александра Невского», администрации Переславля-Залесского.

Николай Чернышёв предложил взять за основу документ 1978 года, определить поворотные точки границ охранных зон объектов культурного наследия, учесть все требования охраны объектов культурного наследия при проектировании Генерального плана, который в настоящий момент разрабатывается по заказу администрации Переславля-Залесского. По уже имеющимся нарушениям было предложено создать рабочую группу, которая будет разбираться с каждым случаем строительства в зоне лугопарков. Все эти предложения были поддержаны участниками мероприятия.

После обсуждения гости Переславля выехали на берег Плещеева озера. Представители Министерства культуры России увидели все те нарушения, о которых говорили за круглым столом в администрации. Закрытые дачные поселки, непонятные сооружения из металла, развороченные строительной техникой террасы побережья Плещеева озера, многочисленные объявления о продаже домов и участков, баня прямо на селище Клещино — все следы незаконного освоения территории лугопарков, границы которых были описаны в документе 1978 года.

Незаконные сооружения на берегах озера

Стройка на берегах озера

Руководитель Управления министерства культуры по ЦФО Николай Чернышёв призвал областной департамент охраны объектов культурного наследия более оперативно реагировать на сообщения о нарушениях закона, а также активизировать деятельность по определению границ, режимов территории и предмета охраны достопримечательного места «Никитский источник».

Межрегиональная общественная организация «Родина Александра Невского», созданная ради сохранения ландшафтного ансамбля на берегах Плещеева озера, расценивает проведенное совещание как историческое событие. Напомним, именно общественники добились в Верховном суде отмены Правил землепользования и застройки на землях у Никитского монастыря, чтобы остановить их застройку. Сейчас они надеются, что при содействии Министерства культуры порядок на берегах Плещеева озера будет восстановлен.

Берега Плещеева озера

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