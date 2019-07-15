Москва, , 09:23 — REGNUM

C 14 июля по 21 июля московском торговом центре «Афимолл Сити» будет проходить фестиваль актуального искусства. По мысли организаторов, именно такие пространства могут превратиться в территорию, на которой можно представить проекты современное видение искусства, театра и балета. В подтверждение этой инициативы, устроители предлагают вниманию публики масштабные инсталляции художников Ивана Горшкова и Дмитрия Кавки, спектакль «Балета Москва» «Кафе Идиот» по сюжету известного произведения Федора Достоевского, постановку Электротеатра «Станиславский» «Гроза» по пьесе Александра Островского. Поклонников нетрадиционного прочтения классики также могут заинтересовать проект «33 сестры» по пьесе Антона Чехова или монодейство «Грибоедов. Двое».

В рамках фестиваля свое исполнительское мастерство продемонстрирует известный пианист и композитор Миша Мищенко.