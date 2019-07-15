Санкт-Петербург, , 08:57 — REGNUM

15 июля на сцене Михайловского театра артисты лондонского театра «Сэдлерс Уэллс» представят публике Санкт-Петербурга второе и последнее представление знаменитой постановки легендарного американского хореографа Уильяма Форсайта «Тихий вечер танца» (A Quiet Evening of Dance). Короткие гастроли коллектива из Великобритании вошли в программу Театральной олимпиады. К классическим номерам спектакля добавлены две новых миниатюры — «Эпилог» и «Семнадцать/Двадцать один». Семь блестящих танцовщиков исполняют своего рода концерт камерный музыки, открывающий благодаря новаторству и уникальной пластике Форсайта новые чувственные грани внутреннего мира человека.

Выступление труппы театра 14 июля поклонники хореографии Петербурга «оценили» продолжительной овацией.