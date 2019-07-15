Санкт-Петербург, , 08:34 — REGNUM

15 июня в Санкт-Петербурге открывают сразу два фестиваля, посвященные выдающимся русским поэтам «Маяковский fest» и «Lermontov Fest». Об этом сообщает портал Мойка 78.

Если первый форум посвящен больше рассказу о художественном творчестве Владимира Маяковского: в 2019 году исполняется 100 лет знаменитым «Окнам РОСТа» и соответственно в программе лекции о дизайне и плакатном искусстве, то традиционный праздник в честь Михаила Юрьевича Лермонтова отдает дань его произведениям для театра. В Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова посетители могут увидеть видеоверсии известных постановок по драмам поэта.