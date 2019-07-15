Москва, , 08:10 — REGNUM

15 июля одному из ведущих музыкальных коллективов России — Национальному академическому оркестру народных инструментов России им. Н. П. Осипова исполняется 100 лет. 15 июля 1919 года только что созданный балалаечником Борисом Трояновским и домристом Петром Алексеевым Первый Московский великорусский оркестр дал первый концерт. Именно эта дата считается днем основания оркестра. Основные праздничные мероприятия намечены на сентябрь. 5 сентября в Большом зале Московской консерватории ансамбль откроет юбилейный сезон. А главное действо состоится 19 сентября в Концертном зале им. Чайковского. Это будет большой музыкальный спектакль, рассказывающий о пути оркестра на протяжении целого века. В концерте примут участие многие прославленные коллективы, известные исполнители.