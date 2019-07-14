Симферополь, , 20:36 — REGNUM

Воронцовский дворец принимает более 4,5 тысяч посетителей в день, что говорит о высоком туристическом потенциале республики Крым. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба Алупкинского музея-заповедника.

Воронцовский дворец Krymea.ru

Как предполагают сотрудники музея, это цифра будет увеличиваться по мере наступления пика курортного сезона.

В учреждении также отмечают, что Воронцовский дворец всё больше привлекает внимание иностранных туристов.

«Уникальное сочетание архитектурных стилей, так называемая эклектика Воронцовского дворца, созданная по проекту талантливого английского архитектора Эдуарда Блора, заслуженно привлекает тысячи туристов из Украины, Китая, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Англии, Германии и Австрии и многих других стран», — отмечается в информационном сообщении.

Для гостей дворца и паркового комплекса, расположенного вокруг него, разработаны специальные аудиогиды на шести языках: русском, украинском, немецком, английском, французском и китайском.

Напомним, Воронцовский дворец находится в Алупке у подножия горы Ай-Петри. С 1956 года во дворце находится музей, который входит в состав Алупкинского музея-заповедника. При Воронцовском дворце находится парк, который является памятником садово-паркового искусства.

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