Стамбул, Турция, , 16:25 — REGNUM

Артисты Большого театра выступили на X международном оперном фестивале в Стамбуле, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В учреждении культуры выступили солисты главного театра России Анна Нечаева, Юлия Мазурова, Федор Атаскевич, Павел Янковский. Артисты спели свыше 20 арий из различных опер.

Напомним, Россия и Турция активно развивают сотрудничество по всем направлениям. Благодаря успехам в дипломатии, развиваются и культурные связи. 2019 год является годом культуры и туризма Турции и России.

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