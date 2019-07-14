Париж, , 16:07 — REGNUM

Во Франции в день Национального праздника, День взятия Бастилии, состоялось награждение выдающихся деятелей страны Орденом Почетного легиона. Об этом 14 июля сообщается в официальном вестнике «Journal Officiel».

Согласно информации, предоставленной министерством культуры Франции, лауреатами высшей степени французской награды стали актер Жан-Поль Бельмондо, космонавт Тома Песке, композитор Жан-Мишель Жарр, балерина и хореограф Мари-Клод Петрагалла, а также общественные деятели, борющиеся против расизма и нацизма, Жаклин Флёри и Жан Налли и другие.

Орденом почетного легиона разной степени всего удостоено 423 человека.

Напомним, высшая награда Франции была учреждена в 1802 году императором Наполеоном Бонапартом. Орден Почётного легиона имеет пять степеней: кавалер Большого креста, высший офицер, командор, офицер и рыцарь.

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