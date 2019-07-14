Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Причиной скандального поведения стало, по мнению самого исполнителя, неудовлетворительное качество звука.

Норман сравнил звучание с «экскрементами» и покинул сцену. Были ли обращены мысли рок-певца в данный момент к его поклонникам — остается неизвестным. Однако, как отмечают некоторые очевидцы происшествия, данный факт внес остроту в проходящий фестиваль «Белые ночи».

Напомним, данный скандал не стал единственным неприятным эпизодом указанного фестиваля, так ранее певица Светлана Лобода устроила истерику по поводу не предоставленной ей отдельной гримерки.

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