Вашингтон, , 15:59 — REGNUM

Известная актриса и кинорежиссер Элизабет Бэнкс создаст мультсериал по мотивам известного анимационного фильма «Флинстоуны», об этом 11 июля сообщает издание Variety.

Производством мультфильма займется компания Warner Bros. Animation. Новый проект станет по сути ремейком оригинального анимационного сериала, выходившего на экраны с 1960 по 1966 годы.

Популярность мультфильма способствовала его проникновению в кинематограф, где было снято несколько полнометражных фильмов, а также в сферу видеоигр.

Ранее телекомпания Fox уже предпринимала попытку перезапуска «Флинстоунов», однако проект, создаваемый в 2011 году, успеха не имел. Выход в свет нового мультсериала пока не называется.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор книг «Как приручить дракона» стал лауреатом премии Waterstones