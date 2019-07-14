Киев, , 15:56 — REGNUM

На Украине после продолжительной болезни скончалась известная поэтесса Елена Касьян, об этом 14 июля сообщается на ее личной странице в социальной сети Facebook.

«Люди, вы невероятные. Вы подарили ей 6 лет жизни. Бесконечная благодарность. Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела… Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поёт нам сверху. Спасибо вам, люди» , — говорится в сообщении.

У Касьян несколько лет назад обнаружили рак молочной железы. Она перенесла ряд операций, однако спасти жизнь поэтессе так и не удалось.

Напомним, Елена Касьян родилась в городе Львове, получила известность не только на Украине, но также в России и Эстонии. Помимо своей писательской деятельности совершала песенные гастроли.

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