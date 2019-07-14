Киев, 14 июля 2019, 15:56 — REGNUM
На Украине после продолжительной болезни скончалась известная поэтесса Елена Касьян, об этом 14 июля сообщается на ее личной странице в социальной сети Facebook.
У Касьян несколько лет назад обнаружили рак молочной железы. Она перенесла ряд операций, однако спасти жизнь поэтессе так и не удалось.
Напомним, Елена Касьян родилась в городе Львове, получила известность не только на Украине, но также в России и Эстонии. Помимо своей писательской деятельности совершала песенные гастроли.
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