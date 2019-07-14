Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким поэта Виктора Сосноры, об этом 14 июля сообщает пресс-служба главы региона.

Поэт Виктор Соснора (cc) Александр Вепрёв

«От имени Правительства Санкт-Петербурга выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем почитателям таланта Виктора Александровича Сосноры в связи с его кончиной» Александр Беглов

По мнению Беглова, скончавшийся был не просто талантливым поэтом, он во многом играл определяющую роль в культурной жизни Санкт-Петербурга, поэтому его кончина воспринимается особенно трагично.

Напомним, о смерти Виктора Сонсоры стало известно ранее 13 июля, на протяжении последней недели поэт плохо себя чувствовал, он перенес операцию, которая, тем не менее, не спасла его жизнь. Ему было 83 года.

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