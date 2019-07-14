Вашингтон, , 13:57 — REGNUM

Известный киноактер Вин Дизель опубликовал фотографию «семьи» из предстоящего фильма «Форсаж 9», соответствующий снимок 13 июля был опубликован на странице артиста в социальной сети Twitter.

На фотографии присутствуют следующие актеры: Вин Дизель, Натали Эммануэль, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Джон Сина, Тайриз Гибсон и Лудакрис.

Напомним, предстоящий фильм «Форсаж 9» выйдет в прокат 21 мая 2020 года. Восьмая часть франшизы стала одной из самых популярных, ее кассовые сборы превысили $1 млрд 239 млн.

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