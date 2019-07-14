Хабаровск, , 10:33 — REGNUM

В Хабаровском ТЮЗе проходит фестиваль-лаборатория актуальных текстов «Наша тема». По задумке организаторов 15 режиссеров — по пять от Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска разрабатывают во всех аспектах «детскую» и «семейные темы». Как отметил в интервью изданию «Молодой дальневосточник» художественный руководитель хабаровского ТЮЗа Константин Кучикин, «Задача фестиваля простая — немного сломать представление взрослых о детском спектакле. Постановка для детей — необязательно веселая и красивая картинка. Никто из взрослых не может попасть в «шкуру» ребенка. Какие у него представления о добре? Какие краски? Сломать, конечно, не получится. Можно хотя бы пошатнуть представления о детском спектакле».Фестиваль продлится до 20 июля и будет поделен на два блока: «Наша тема. Сказка» с постановками для всей семьи (6+) и непосредственно «Наша тема» с 13 эскизами (16+). По сообщению портала «Губерния», все постановки создаются за пять дней, они своего рода «горячий продукт». В программе форума также показы спектаклей «Дракончик Филипп», «Враг», «Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании» и другие для маленького зрителя. Ребята постарше увидят представления «Мясо. Другой вопрос», «Арендаторы», «451 градус по Фаренгейту», «28 дней».