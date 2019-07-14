Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM

14 июля в Летнем саду в Санкт-Петербурге состоится Марафон классической музыки. Об этом сообщает информационный портал Мойка 78. На «дистанции» с 12 часов дня до 19 часов вечера выступят квартет мандолин «Фейерверк», камерный оркестр «Chamberries», Военный оркестр Военной академии материально-технического обеспечения, лауреат международных конкурсов флейтист Алексей Ужегов, оперный солист Олег Крикун. Балерина и педагог Наталья Давыдова представит хореографические номера, а режиссер Игорь Ларин покажет отрывки моноспектакля «Евгений Онегин. Рисунки на полях».

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Вход свободный.