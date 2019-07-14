Витебск, Белоруссия, , 09:55 — REGNUM

Некоторые российские СМИ поторопились дать сообщение о том, что концерт 13 июля легендарного российского певца Валерия Леонтьева на фестивале «Славянский базар» был последним в его богатейшей музыкальной карьере. Леонтьев по традиции исполнил на вечере все знаменитые хиты «Дельтоплан», «Казанова», «Кабаре», «Орел», «Пловец» и многие другие. Как информирует портал Культуромания, в самом конце концерта прозвучала композиции «Занавес» и «Ты меня не забывай», которые публика встретила стоя. Однако позже пресс-секретарь певца Валерия Леонтьева, недавно отметившего 70-летие, Татьяна Федоткина опровергла РИА Новости сообщение, что певец уходит со сцены. Более того, по ее словам, концерты у артиста расписаны до конца года.