Мюнхен, Германия, , 22:43 — REGNUM

Известный российский дирижер Валерий Гергиев совместно с Мюнхенским филармоническим оркестром даст заключительное выступление в этом музыкальном сезоне. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба министерства культуры Российской Федерации.

Валерий Гергиев Culture.ru

Open-air концерт «Klassik am Odeonsplatz» состоится 14 июля в Мюнхене на площади Одеонсплац и будет посвящен Людвигу ван Бетховену. В программу будут включены музыкальные произведения немецкого композитора: увертюра «Кориолан», Симфония №5 и Концерт для фортепиано с оркестром №5.

Также, в рамках концерта запланировано выступление пианиста, обладателя премии «Грэмми», победителя XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Даниила Трифонова.

В ведомстве отмечают, что будет осуществляться оn-line трансляция концерта по одному из крупнейших в мире классической музыки телеканалу medici.tv.

Напомним, этот музыкальный сезон стал юбилейным для Мюнхенского филармонического оркестра. В 2018 году коллектив отмечал 125-летие со дня основания оркестра. В следующем сезоне первые совместные выступления Валерия Гергиева и музыкального коллектива запланированы на сентябрь.

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