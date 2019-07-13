Вашингтон, , 16:14 — REGNUM

Актер сериала «Призраки дома на холме» Оливер Джексон-Коэн исполнит главную роль в фильме «Человек-невидимка», об этом 13 июля сообщает издание Deadline.

Оливер Джексон-Коэн Kinopoisk.ru

Над ремейком известной истории кинокомпания Universal работает на протяжении нескольких лет. Ранее предполагалось, что главную роль в ленте исполнит известный актер Джонни Депп.

Главной задачей авторов предстоящего фильма стала опора на психологизм актеров и сюжет, вместо привычной для Голливуда ставки на высокий бюджет. Премьера запланирована на 13 марта 2020 года.

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