Москва, , 16:03 — REGNUM

Известный актер театра и кино Сергей Безруков исполнил с помощью электробритвы песню, соответствующее видео артист опубликовал 13 июля на своей странице в социальной сети Instagram.

Сергей Безруков Kremlin.ru

«Хотели песню?)))) Получайте. Улыбайтесь, Господа! Улыбайтесь!!!))))» , — отреагировал актер на многочисленные просьбы своих подписчиков.

Безруков исполнил свою любимую композицию «Отчего так в России березы шумят» в качестве импровизированного микрофона он использовал электробритву.

Напомним, известный по многим отечественным фильмам Сергей Безруков также известен своими вокальными данными, актер регулярно гастролирует по России, исполняя известные композиции.

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