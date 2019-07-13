Москва, 13 июля 2019, 16:03 — REGNUM
Известный актер театра и кино Сергей Безруков исполнил с помощью электробритвы песню, соответствующее видео артист опубликовал 13 июля на своей странице в социальной сети Instagram.
Безруков исполнил свою любимую композицию «Отчего так в России березы шумят» в качестве импровизированного микрофона он использовал электробритву.
Напомним, известный по многим отечественным фильмам Сергей Безруков также известен своими вокальными данными, актер регулярно гастролирует по России, исполняя известные композиции.
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