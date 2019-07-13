Вашингтон, , 15:53 — REGNUM

Колумнист издания The Guardian Вив Гроскоп подвергла резкой критике сериал компании Netflix «Последние цари» за неправдоподобность, об этом 12 июля сообщается на официальном сайте газеты.

По мнению журналиста, фильм изобилует грубейшими ошибками, в частности изображением на Красной площади мавзолея Ленина в историческую эпоху, когда создатель Советского государства еще здравствовал и готовил революцию.

Так же Гроскоп подчеркнула, что сериал создавался с расчетом на людей, ничего не знающих о России, поэтому исторические факты и личности искажены до неузнаваемости.

«В эпоху фейковых новостей, теорий заговора и людей, которые пытаются сеять раздор между мировыми державами, можно было бы сделать логичный вывод, что «Последние цари» финансировались теми, кто хочет показать, что мы здесь, на Западе, полные идиоты. Они удачно вложили деньги» , — резюмирует корреспондент.

Напомним, телесериал «Последние цари» посвящен эпохе предреволюционной России. Фильм получил резкие критические отзывы ввиду серьезных искажений исторической действительности.

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