Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM

В Санкт-Петербурге к 2020 году планируется открыть филиал музея-заповедника «Кижи», об этом 13 июля рассказал пресс-секретарь учреждения культуры Дмитрий Дюгай.

Представитель музея отметил, что уже разработан эскиз и концепция и в настоящее время идет процесс согласования в Министерстве культуры России. Следующим вопросом станет вопрос финансирования.

Планируется, что учреждение появился в здании бывших интендантских складов, где располагается музейно-выставочный центр Российского военно-исторического общества.

Напомним, музей-заповедник «Кижи» является одним из крупнейших в России музеев, располагающихся под открытым небом. Музей является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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