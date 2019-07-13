Москва, , 14:51 — REGNUM

Известный советский и российский актер театра и кино Борис Клюев отмечает 75-летие, об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2002 году актер удостоился звания Народного артиста России, в его послужном списке свыше 100 ролей в отечественном кино, а также десятки спектаклей на сцене Малого театра.

Напомним, Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве в семье артистов. Первый актерский опыт он получил уже в школьном возрасте, сыграв в спектакле «Чертова мельница».

Наиболее известными картинами, в которых он снялся стали «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить», «Михайло Ломоносов» и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минкультуры РФ одобрили субсидирование десяти российских фильмов