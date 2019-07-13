Кронштадт, Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM

13 и 14 июля в историко-культурном комплексе «Форт «Константин» в Кронштадте будет проходить фестиваль современного искусства «Впередсмотрящий /The Lookout». В экспозиции представлено 15 арт-объектов современных художников и скульпторов. Но замысел организаторов шире — форум должен быть своеобразным синтезом искусств: в программе смотра видеопоказы, музыкальные вечера. Организатором фестиваля выступает Северо-Западный филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) РОСИЗО.

Форт «Великий Князь Константин» — один из крупных артиллерийских фортов, защищающих гавани Кронштадта юга. Он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.