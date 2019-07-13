Калуга, , 11:29 — REGNUM

13 июляв пойме реки Угры, близ села Дворцы в Калужской области, будет проходить Военно-исторический фестиваль «Великое стояние на реке Угре». Как сообщает сайт Министерства культуры, фестиваль пройдёт на двух площадках — на берегу Угры и во Владимирском скиту, где состоится торжественное богослужение и крестный ход к памятному знаку, посвящённому Великому стоянию. На берегу Угры раскинется военный лагерь. Будут работать военно-исторические площадки, мастер-классы, ярмарки, город мастеров и трапезные. Также запланировано выступление фольклорных коллективов.

Главным действом праздника, посвященного 539-летию Великого стояния, станет битва «русских и ордынских войск».

В этом году фестиваль проводится в рамках реализации национального проекта «Культура» и при поддержке Министерства культуры Российской Фестиваль организуют правительство Калужской области и Калужская Епархия при поддержке Российского военно-исторического общества.