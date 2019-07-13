Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM

Четыре масштабных представления на больших открытых площадках пройдут в рамках фестиваля «Опера — всем» в Санкт-Петербурге. Открылся музыкальный форум на Соборной площади Петропавловской крепости представлением оперы Петра Чайковского «Орлеанская дева» в исполнении оркестра под управлением руководителя фестиваля, художественного руководителя театра «Мюзик-холл» Фабио Мастранджело. Главную партию исполнила солистка Михайловского театра Анна Буслидзе.

Фестиваль «Опера — всем» Vk.com/opera_vsem2019

14 июля в Александровском парке на Петроградской стороне зрители увидят оперу Джакомо Пуччини «Богема», 18 июля на Елагином острове — оперу Николая Римского-Корсакова «Майская ночь». А 21 июля на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском селе, на закрытии фестиваля, будет представлен шедевр Джоаккино Россини «Севильский цирюльник».

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