Улан-Удэ, , 10:40 — REGNUM

В селе Ацагат на территории туристского комплекса «Степной кочевник» в 50 км от столицы Бурятии Улан-Удэ проходит XI фестиваль «Голос кочевников». Свою понимание развития этнической музыки представят более 30 ансамблей из музыканты из Китая, Индии, Грузии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии, России. На сцену в течении трех дней будут подниматься такие известные фолк-коллективы как «Мельница», Animal Divers (Южная Корея), Second Hand Rose (Китай), Inga Ingrid (Бурятия), Shara (Грузия), Turan (Казахстан), «UulUs/Уул-Ус/band» (Монголия), «Sрщтщ» (Иркутск), «Сезон Doждей» (Бурятия).

Международный фестиваль «Голос кочевников» Egov-buryatia.ru

13 июля поклонников современных композиций, основанных на аутентичных национальных мелодиях, порадуют UulUs band (Монголия), Turan (Казахстан), SHONO (Иркутск), Akdan Gwangchil (Корея), Kurjan and Two Siberians (Индия/Россия), Shara (Грузия), «Мельница» (Москва), Se So Neon (Корея), LudiStelo (Корея).