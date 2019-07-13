Вашингтон, , 09:31 — REGNUM

Компания Mattel, производящая куклу Барби, выпустила новую игрушку, одетую как альтер-эго культового певца Дэвида Боуи Зигги Стардаст, об этом 11 июля сообщает The Guardian.

Кукла получила красные сапоги, полосатый комбинезон, а также прочие узнаваемые аксессуары. Для тех, кто не наигрался в куклы, изделие обойдется в $50.

«Коллекционная кукла Барби чтит культурное наследие музыкального гения, изменившего рок-н-ролл» , — отметили представители Mattel во время презентации игрушки.

Напомним, кукла Барби была придумана в 1959 году в США. Игрушка рассчитана на детей от 3 до 14 лет, однако ее мировая известность значительно расширила круг потребителей, а также цену.

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